أسعار السمك صباح اليوم الأحد في سوق العبور للجملة.. البوري يقفز

أسعار السمك.. تشهد أسعار الأسماك خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في سوق العبور للجملة، وسجل سعر السمك البوري "1" ما بين 72 إلى 92 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»، ووسجل سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي ما بين 60 إلى 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" صباح اليوم الأحد القيمة السعرية لمختلف السلع التي يهتم بها المواطن، وحرصًا منها على الوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية لمختلف السلع، لاسيما أسعار الأسماك، والتي نحن بصددها الآن خلال تعاملات اليوم الأحد والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

الاسماك

سعر سمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي "1" من 71 : 73 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 66 : 70 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" من 72 : 92 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 45 : 65 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 65 : 105 جنيهات للكيلو للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 15 : 35 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سعر مكرونة سويسي من 60 : 100 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 160 : 260 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 30 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 34 : 48 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 44 : 54 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار 65 : 135 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص-لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 30 : 70 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 55 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "2" من 180 : 280 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 70 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.