ماريانو دياز يرحل عن ريال مدريد.. رسميًا

كشف ريال مدريد رسميًا عن رحيل نجمه ماريانو دياز عن الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، بعد المواسم التي قضاها اللاعب داخل "سنتياجو بيرنابيو" معقل الملكي.

بطولات ماريانو دياز مع ريال مدريد

استمرت مسيرة ماريانو دياز مع ريال مدريد لنحو 6 مواسم، بعدما انضمامه في صيف 2018 الماضي.

ونجح صاحب 29 عاما في التتويج ريال مدريد بـ 13 بطولة وهما:

2 دوري أبطال أوروبا، و3 كأس العالم للأندية، و2 كأس السوبر الأوروبي، و3 الدوري الإسباني، و2 كأس السوبر الإسباني، وبطولة كأس ملك إسبانيا.

أرقام دياز مع ريال مدريد

انتقل ماريانو دياز لريال مدريد في 2018 قادمًا من ليون الفرنسي، حيث بدأ مسيرته مع بالدونا في الشباب، لينضم بعد ذلك لأكاديمية ريال مدريد قبل الرحيل لليون الفرنسي ولكنه عاد مرة أخري للريال.

لبع دياز مع ريال مدريد خلال مسيرته التي أمتدت داخل السنتياجو بيرنابيو 52 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.

وأصبح ماريانو دياز اللاعب الثاني الذي يرحل عن صفوف الريال، بعدما أعلن الملكي بشكل رسمي رحيل ماركو أسينسيو.

تفاصيل رحيل أسنسيو عن ريال مدريد والانضمام لباريس سان جيرمان

أعلن ريال مدريد رحيل نجمه ماركو أسينسيو بشكل حر بعد انتهاء تعاقده مع نهاية الشهر الجاري.

وتمسك أسينسيو برفض تجديد تعاقده مع الريال، حيث فضل خوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية ليرحل عن الفريق الملكي.

ويقتر ماركو أسينسيو من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القليلة المقبلة، لتعويض رحيل نيمار جونيور المحتمل.

وتوجه ريال مدريد بالشكر لـ أسنسيو في بيانه الرسمي بعد انتهاء عقده، بعدما رفض توقيع عقد جديد، حيث استمر 5 مواسم داخل صفوف النادي الملكي.

وكان ماركو أسينسيو قد توج بـ 17 لقبًا مع ريال مدريد، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي 3 مرات.

بالإضافة إلى حصوله مع الريال على مونديال العالم للأندية أربعة مرات، بجانل حصوله على كأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

أسنسيو ينتقل لباريس سان جيرمان

أوضح الصحفي بن ياكوبس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن تفاصيل انتقال أسينسيو العملاق الباريسي سان جيرمان.

وشدد بن ياكوبس على أن البي اس جي يقترب من الإعلان الرسمي عن صفقة ماركو أسينسيو، والذي رحل عن الريال تاركًا خلفه 17 لقب مع الملكي المدريدي.