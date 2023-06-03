أنشيلوتي يثير الجدل حول بنزيما " سيكون لدينا فريق مختلف"

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن جاهزية جميع لاعبي الملكي لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا فى الجولة الـ 38 والأخيرة من منافسات الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وصرح أنشيلوتي فى مؤتمر صحفي ظهر اليوم، "الفريق بخير، كلهم جاهزون للعب، لن يتمكن سوى ماريانو من بدء المباراة، نريد إنهاء هذا الموسم بشكل جيد والراحة والاستعداد للموسم التالي".

وتحدث أنشيلوتي عن مستقبل بنزيما مع ريال مدريد وعدم تجديد عقده حتي الآن، وقال:" "هنا يوجد لاعبون لديهم عقد وآخرون ينفد، فى الموسم المقبل سيكون لدينا فريق مختلف، لكنه سيكون فريقاً تنافسياً يمنحنى حماسا كبيرا، بنزيما مستعد للعب، لديه عقد لمدة عام واحد وهنا ليس لدينا أي شكوك".

ويبدو أن رحلة كريم بنزيما التاريخية مع ريال مدريد أوشكت على الانتهاء بعدما لم يجدد عقده حتى الآن والذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، وفي ظل الأنباء القوية والتقارير الصحفية التي تشير إلى موافقته على عرض المقدم له من فريق اتحاد جدة السعودي.

وينتهي تعاقد بنزيما مع نادي ريال مدريد حتى نهاية شهر يونيو الجاري، مع وجود بند يتيح للملكي تمديد عقده لموسم آخر، لكن الملكي لم يعلن تفعيله حتى الوقت الحالي.

كريم بنزيما يقترب من الإتحاد السعودي

وكشفت تقارير صحفية أن كريم بنزيما لديه عرض ضخم من قبل فريق الإتحاد السعودي وإنه موافق على عرض الاتحاد، وبات على بعد خطوات من التوقيع مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

كما كشفت شبكة "ESPN" العالمية، في وقت سابق أن بنزيما سيحصل على مبلغ 200 مليون يورو كراتب سنوي، مع اتحاد جدة.

ذلك رغم تصريحات بنزيما في حفل صحفية ماركا الإسبانية، يوم أمس الخميس، أنه مازال لاعبا في صفوف ريال مدريد، وأن ما يتردد على الإنترنت ليس له علاقة بالواقع.

وقضى بنزيما (35 عاما) مع ريال مدريد 14 موسما داخل أسوار سانتياجو بيرنابيو، قادما من صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الميركاتو الصيفي لعام 2009.

ويعد النجم الفرنسي كريم بنزيما أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ريال مدريد حيث خاض للتو موسمه الرابع عشر مع النادي الملكي بإجمالي 647 مباراة بواقع 47226 دقيقة في مختلف المسابقات.

وتميز الفرنسي كريم بنزيما خلال 14 موسمًا مع فريق ريال مدريد بالقدرة على تسجيل وصناعة الأهداف إذ نجح في تسجيل 353 هدفًا وصناعة 165 هدفًا.