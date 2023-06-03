ريال مدريد يُعلن رحيل ماركو أسينسيو رسميًا

أعلن نادي ريال مدريد اليوم السبت، إعلان رحيل لاعبه ماركو أسينسيو بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي، بعد إنتهاء تعاقده وعدم التوصل لإتفاق لتجديد عقده مع الملكي.

بيان ريال مدريد حول رحيل ماركو أسينسيو

ونشر نادى ريال مدريد بيانا رسميا على الموقع الرسمي قال فيه،" يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه وعاطفته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لمدة سبعة مواسم، وصل إلى ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط وتمكن من دخول تاريخ نادينا كجزء من فريق لعب دور البطولة في واحدة من أنجح فتراتنا".

وفاز ماركو أسينسيو بـ 17 لقباً في ريال مدريد 3 كؤوس أوروبية ، 4 كؤوس عالمية للأندية ، 3 كؤوس سوبر أوروبية ، 3 بطولات دوري ، 1 كأس ملك و 3 كؤوس سوبر إسبانية.

نحن ريال مدريد لن ننسى مسيرته وسلوكه المثالي طوال هذا الوقت. ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا ، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في هذه المرحلة الجديدة.

ريال مدريد

يُذكر أن شارك ماركو أسينسيو في 285 مباراة مع ريال مدريد بكافة المسابقات، منذ إنتقاله قادمًا من ريال مايوركا في 2014، وأحرز 61 هدفًا وقدم 32 تمريرة حاسمة.

وتمكن أسينسيو من تحقيق هي الدوري الإسباني (3 مرات)، كأس ملك إسبانيا (مرة واحدة)، كأس السوبر الإسباني (مرتين)، دوري أبطال أوروبا (3 مرات)، السوبر الأوروبي (3 مرات)، كأس العالم للأندية (4 مرات).

صفقات ريال مدريد المنتظرة في الميركاتو الصيفي

يضع أنشيلوتي خطة لدعم وتطوير الفريق في الفترة المقبلة وقبل الموسم المقبل، ومن بين أهدافه هو تطوير مستوى اللاعبين الشباب في الفريق للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة بجانب التعاقد مع لاعبين على مستوى عالي لدعم مراكز الهجوم وصانع اللعب ووسط الملعب، بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع.

واحتل لاعبون مثل ماركو أسينسيو وداني سيبايوس ولوكا مودريتش وفران جارسيا وجوسيلو وجود بيلينجهام وأندريه لونين وناتشو فرنانديز والتوقيع المحتمل لهاري كين عناوين الصحف هذا الأسبوع، بينما هناك إجماع في النادي على ضرورة التعاقد مع لاعب آخر لتقوية الهجوم.