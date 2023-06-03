كارلو أنشيلوتي يكشف عن مستقبله مع ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن مستقبله مع الفريق الملكي بعدما الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية رحيله بنهاية موسم 2022-2023.

وتحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مستقبله مع ريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتليتك بيلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ولم يتمكن ريال مدريد من الحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي توج به برشلونة هذا الموسم.

وخسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة كما تعرض للإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه استطاع التتويج بكأس ملك إسبانيا.

تصريحات كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتليتك بيلباو

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتليتك بيلباو : أنا سعيد مع فريقي الحالي ريال مدريد".

وأضاف : ليس هناك أي مشكلة على الإطلاق مع ريال مدريد".

واختتم : أنا سعيد للبقاء في ريال مدريد وسأحاول تقديم الأفضل والمزيد في الموسم المقبل".

وكان كارلو أنشيلوتي ارتبط بتدريب منتخب البرازيل في وقت سابق قبل يقرر البقاء في ريال مدريد في الموسم المقبل.

ويحتل ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 76 نقطة.

وجمع ريال مدريد 77 نقاط من 37 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني بعدما فاز في 24 مباراة وتعادل 5 مرات وخسر 8 لقاءات.

رحيل أسينسيو عن ريال مدريد

وفي سياق متصل، أعلن ريال مدريد في بيان رسمي رحيل نجمه ماركو أسينسيو عن صفوف الفريق بعدما لم يجدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.

ولعب ماركو أسينسيو 7 مواسم ضمن صفوف ريال مدريد قبل أن يقرر الرحيل عقب نهاية موسم 2022-2023.

واقترب ماركو أسينسيو من التوقيع على عقود انضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان الذي سيمنح الجناح الإسباني راتب ستوي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو.

ويبحث باريس سان جيرمان عن تدعيم صفوفه بقوة بعدما أعلن عن رحيل الثنائي سيرجو راموس وليونيل ميسي.