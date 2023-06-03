رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم السبت رحيل النجم البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف النادي الملكي بعد 4 سنوات قضاها بين جدران النادي لم يتمكن خلالها من تقديم الأداء المنتظر.

وكشف الصحفي الشهير سانتي أونا في تصريحات اليوم أنه على الرغم من المحادثات مع السعودية وأمريكا إلا أن هازارد يفكر في الاعتزال بسبب عدم قدرته على تقديم المزيد في كرة القدم.

وشهدت السنوات الأربعة التي قضاها هازارد في ريال مدريد تعرضه للعديد من الإصابات والتي حرمته من تقديم الأداء المنتظر، بعد التعاقد معه قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة قوية.

وتوصل نادي ريال مدريد وإيدن هازارد إلى اتفاق يتم بموجبه تسريح اللاعب من النادي اعتبارًا من 30 يونيو الجاري 2023.

وكان إيدن هازارد ;كان جزءًا من ريال مدريد لمدة 4 مواسم، فاز فيها بـ8 ألقاب وهي 1 كأس دوري أبطال أوروبا، 1 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري الإسباني، و 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني.

وكشفت تقارير أخرى صادرة اليوم أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور سوف يرتدي الرقم (7) الموسم القادم في ريال مدريد بعد رحيل ايدين هازارد.

ثلاثي ريال مدريد يحزم حقائبه للرحيل

وأعلن ريال مدريد اليوم رحيل 3 من لاعبي الفريق وهم هازارد وماريانو واسينسيو، ويذكر أن ريال مدريد دفع ما يقارب الـ160 مليون يورو على إيدين هازارد في صفقة لم يكتب لها النجاح.