سيدات برشلونة يتوجن بدوري أبطال أوروبا بسيناريو جنوني

سيدات برشلونة

نجح برشلونة الإسباني في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على فولفسبورج الألماني بنتيجة 3/2، في المواجهة التي أقيمت على ملعب بي إس في أيندهوفن بهولندا اليوم.

تفاصيل مباراة برشلونة وفولفسبورج في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

تقدم فولفسبورج عن طريق نجمته إيفا بايور في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، بعدما استغلت الخطأ الفادح من قبل ظهيرة برشلونة لوسي برونز، والتي لم تستطع التحكم بالكرة.

بينما أضافت زميلتها أليكساندرا بوب في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بعدما استفادت من صناعة بايور، والتي أحرزت الهدف الأول بشكل مميز.

لكن برشلونة رفض الخضوع، حيث نجحت باتريشيا جيخارو، نجمة برشلونة ثورة قلب الطاولة، لتسجل هدف الريمونتادا في الدقيقة 48، من صناعة اللاعبة الدنماركية كارولين جراهام هانسن.

بينما تعادلت باتي لبرشلونة في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، بعدما جاء صناعة الهدف من أيتانا بونماتي، لاعبة وسط البارسا.

واستطاعت السويدية فريدولينا رولفو من تسجيل هدف التتويج في الدقيقة 70، بعدما استغلت عرضية ماريونا كالدينتي.

تحطيم رقم قياسي

وحطمت مباراة برشلونة وفولفسبورج الرقم القياسي في عدد الحضور الجماهيري في تاريخ الكرة النسائية على الملاعب الهولندية، بعدما تواجد 33 ألف و147 مشجع في الاستاد، ليكسر الرقم القياسي السابق المسجل بـ 30 ألف و640 متفرج في 2019.

واستطاع برشلونة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الثاني في تاريخه بعد أول لقب في 2021.

ويعد نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم هو الرابع في تاريخ النادي الكتالوني، بعدما خسر اللقب في نهائي 2019 أمام ليون الفرنسي، وحقق الفوز على تشيلسي في 2021، بينما خسر نهائي النسخة الماضية 2022 أمام ليون مجددًا.

وعلى صعيد تتويج فولفسبورج باللقب، فقد توج بلقبين مثل برشلونة، لكنه وصل للنهائي 6 مرات من قبل، فقد فاز باللقبين في 2013 و2014 على حساب ليون وتيريسو السويدي.

بينما كانت الخسارة في 4 نهائيات وهما 2016، و2018، و2020، و2023، حيث كانت أول ثلاثة على يد ليون والرابعة أمام برشلونة.