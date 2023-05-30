حركة ترقيات وتعيينات جديدة بجامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا اليوم الثلاثاءـ، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر لتحقيق أهداف متعددة تغطي كافة مجالات أهداف التنمية المستدامة ، والتبادل الأكاديمي بين الجانبين.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الجامعة وشركة السكر للصناعات التكاملية لتنفيذ دورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وربط البحث العلمى بالصناعة وعلى مذكرة التفاهم بين كلية طب الفم والأسنان بالجامعة ونادي روتاري هليوبوليس – الشروق فى المجال العلاجى والتعليمى.

وافق المجلس على اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة الخاصة بكلية الصيدلة بالجامعة واعتماد لائحة ضوابط العمل للفصل الدراسى الصيفى بكلية العلوم واعتماد اللائحة المقترحة لدبلوم المساحة ونظم المعلومات الجغرافية المهني للدراسات العليا ( نظام العام الواحد ) ووافق المجلس على تأهيل البرامج المميزة بالجامعة للحصول على الإعتماد البرامجى.

ترقيات وتعيينات لأعضاء هيئة التدريس

فى السياق ذاته، المجلس على تعيين الدكتور أيمن عبد الله شندى يوسف في وظيفة أستاذ بكلية الآداب و منح اللقب العلمي للدكتورة سهي محمد عبد اللطيف سليمان لوظيفة أستاذ بكلية الطب البيطرى ومنح اللقب العلمي للدكتور على ربيع كامل حمدان في وظيفة أستاذ بكلية الطب.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة سلوي سعيد أحمد علي في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم ،و الدكتور أحمد بخيت محمد أحمد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التجارة و تعيين الدكتور حسين أبو المجد سيد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب وتعيين الدكتور هاني فوزي عبد الغني خلاف في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

و منح اللقب العلمي للدكتور محمد همام هادي سقلي في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية بقنا و منح اللقب العلمي للدكتور السيد محمد السيد مقدام في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى، و منح اللقب العلمي للدكتور نهاد حسن عبدالرحمن جاد المولى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب.

ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتورة جهاد محمد صلاح الدين إبراهيم بكلية العلوم والدكتورة لبني أحمد كمال الشعراوي والدكتورة سارة عبد الفتاح محمد هاشم بكلية الآداب وكل من الدكتورة رواء علم الدين أحمد إسماعيل عوض و الدكتورة رحاب جمال مهدى حسن والدكتورة رشا سيف الدين محمود طلب والدكتور أسامة محمود السيد محمد بكلية الطب.

و منح درجة الدكتوراه لعدد 9 طالب والماجستير لعدد 12 طالب من مختلف كليات الجامعات ، و منح الطلاب الناجحين دور أبريل 2023 دبلوم الدراسات في العلوم الطبية البيطرية شعب ( الكيمياء الحيوية - مراقبة الأغذية ) تخلفات وعددهم (13) طالب وطالبة.