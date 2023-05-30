معهد إعداد القادة يوقّع بروتوكولات مع مؤسسات أكاديمية مختلفة

أعلن معهد إعداد القادة توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي ومؤسسات أكاديمية مختلفة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023.

يأتي هذا في إطار دور وزارة التعليم العالي في بناء الشخصية العلمية والإنسانية للشباب، من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة لتحقيق أهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية، قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها.

بروتوكولات مع معهد إعداد القادة

وشهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة الجلالة في وزارة التعليم العالي.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد إعداد القادة واتحاد الجامعات العربية لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بين الطرفين.

وتم أيضًا مناقشة سبل التعاون بين معهد إعداد القادة والجامعة البريطانية في مصر، وتحديد المجالات التي يمكن فيها التعاون وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة وتطوير المهارات القيادية والإدارية.

وكذلك مناقشة سبل تفعيل البروتوكول الموقع بين معهد إعداد القادة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تخدم أفراد المجتمع الجامعي.

ووقع معهد إعداد القادة بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة برج العرب التكنولوجية.

كما وقع معهد إعداد القادة بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المنصورة.

إنشاء معهد إعداد القادة

انشئ معهد إعداد القادة في عام 1919م بمعرفة الجيش الانجليزي لاستخدامه كمعسكر للضباط وتم إقامة بعض المنشآت الداخلية ولا يزال معظمها قائماً حتى الآن .

وتبلغ مساحة معهد إعداد القادة نحو 45 فداناً ويحتوي بداخله على عدد من الحدائق المتعددة ذات التناسق الجمالى. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأشجار ذات الأعمار المختلفة وكأنها تجسد رحلة تاريخ المعهد.

وفي عام 1990 أصبح المعهد تحت إشراف وزارة التعليم العالي وتم تعديل المسمى إلى معهد إعداد القادة.

ويقدم معهد إعداد القادة دورات تثقيفية لشباب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء البعثات والمهمات العلمية بشكل منتظم على مدار العام الدراسي، كما يقدم دورات بشكل مكثف خلال الإجازة الصيفية.

