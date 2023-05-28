ماذا يحدث للقولون عند الإفراط في تناول السكر.. أطباء يحذرون من كارثة

حذت دراسة أميركية حديثة من أن الإفراط في تناول السكر قد يهدد صحة الأمعاء ويدمر القولون على المدى الطويل، نظرًا لأنه يعطل الخلايا التي تحافظ على صحته.

تأثير الإفراط في تناول السكر على القولون

ووفقًا لما ذكره موقع Study finds العلمي، أكد أستاذ علم مناعة أن مرض التهاب الأمعاء يتزايد انتشاره في جميع أنحاء العالم، ويرتفع بشكل أكبر في الدول ذات أنماط الحياة الصناعية والحضرية، والتي عادة ما يتناول مواطنوها وجبات غنية بالسكر، مُضيفًا أن الإفراط في تناول السكر ليس جيدًا لعدة أسباب.

تأثير الإفراط في تناول السكر على القولون

وبحسب الدراسة، قام الباحثون بإطعام فئران بنظام غذائي قياسي أو عالي السكر، ثم قاموا بمحاكاة أعراض مرض التهاب الأمعاء عن طريق تعريضهم لمادة كيميائية تسمى DSS، وتضر بالقولون.

وماتت جميع الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا عالي السكر في غضون تسعة أيام، بينما عاشت جميع الحيوانات التي تمت تغذيتها بنظام قياسي حتى نهاية التجربة التي استمرت 14 يوما، الأمر الذي دفع الفريق للبحث عن أسباب ما حدث داخل القولون الذي يكون عادةً مبطنًا بطبقة من الخلايا الظهارية، يتم تجديدها بشكل متكرر عن طريق انقسام الخلايا الجذعية، للحفاظ على صحة القولون.

واختفت الطبقة الواقية من الخلايا تماما في بعض الفئران، مما أدى إلى ملء القولون بالدم والخلايا المناعية، مما يوضح أن السكر قد يؤثر بشكل مباشر على القولون، ويعيق انقسام الخلايا الجذعية التي تحافظ على هذا العضو.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الخلايا الجذعية تنقسم بشكل أبطأ بكثير في وجود السكر، ومن المحتمل أن تكون بطيئة جدًا في إصلاح الضرر الذي لحق بالقولون.