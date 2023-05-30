20 ألف مهندس بعمومية سحب الثقة من طارق النبراوى

انطلقت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين بعد أن وجه المجلس الاعلى للنقابة الدعوى لعموم المهندسين للاستفتاء على رحيل النقيب أو بقائه خاصة بعد أن زادت حدة الخلافات بين النقيب وأعضاء المجلس ووصل عدد الحضور إلى ما يقارب 20 ألف مهندس.

وجاءت الدعوة لسحب الثقة بناء على تقدم 1960 عضو بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب إنقسام شهدته النقابة اثناء إنعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، وأكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 30 أبريل بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس.

عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب

وقال قيب المهندسين أكثر من مرة برغبتة فى عقد جمعية عمومية لسحب الثقة منه ومن المجلس الا ان جميع الاجتماعات المقررة لمناقشة ذلك القرار كانت تلغى بقرار من النقيب فى حين اتخذ المجلس اجراءات جدية لبحث طلبات اعضاء الجمعية العمومية بسحب الثقة من النقيب ليتم تفعيلها بشكل حقيقي فى جمعية عمومية اقيمت امس بحضور عدد كبير من المهندسين لوضع نهاية لما يحدث داخل اروقة النقابة العامة للمهندسين.

الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين

الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين

الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين