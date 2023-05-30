13 مدرسة تستقبل طلاب الثانوية العامة لحضور المراجعات النهائية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تحديد 13 مدرسة ب 13 إدارة تعليمية، وفق مبادرة مؤسسة حياة كريمة فى إطار الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة، ولاسيما الاهتمام بالطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بث مباشر للمراجعات للمواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمدة 10 أيام حسب الجدول الذي أعلنته مؤسسة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، بمتابعة وإشراف الدكتور إسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطلاب في كل المدارس بالمحافظة، بسرعة التسجيل من خلال الدخول على الرابط، ليتسنى لهم حضور المراجعات المجانية، ليستفيد منها والتي يقدمها الخبراء في المواد الدراسية، والمتميزين الذين تم اختيارهم من قبل مؤسسة حياة كريمة، بالمدارس ال13 " أون لاين" خاصة أن تلك المراجعات ستكون في أوقات محددة على مستوى الجمهورية، ليستفيد منها الطلاب بكل المحافظات المصرية.، https://forms.gle/t3cmrcQ8s193WdNSA

ونشرت مؤسسة حياة كريمة لنك لتسجيل الطلاب اسماؤهم، لحضور المراجعات بالمدارس التي خصصتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقب عرضها على محافظ كفر الشيخ، ومؤسسة حياة كريمة، وتبدأ المراجعات ابتداء من الغد الأربعاء، الموافق 31 مايو الجاري، وتستمر حتى الجمعة، الموافق 9 يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن المؤسسة قام عن طريق مكاتبها الميدانية فى كل المحافظات بالتنسيق مع وزارة التربية التعليم بعمل مبادرة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامه، وذلك عن طريق نخبة متميزة من المدرسين بكل مواد التخصص العلمي والأدبي على حد سواء طبقا للجدول المرفق الخاص بالمواد وتم تخصيص عدد ١٣ مدرسة على مستوى المحافظة بعدد ١ مدرسة بكل مركز، المراجعة والشرح سيكون اون لاين ، وحضوريا بتواجد الطلاب فى المدارس المجهزة بكل مركز

الفرصة لسة قدامك عشان تقدر تنجز كتير.

عندك اسئلة كتير مش عارف اجابتها، مع جدول مراجعات الثانوية العامة هتقدر فى 10 أيام تراجع معانا كل المواد مع مجموعة متميزة من المدرسين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كل اللى عليك إنك تسجل بياناتك معانا فى الفورم دى علشان نقدر نتواصل معاك

https://forms.gle/t3cmrcQ8s193WdNSA

ولو عندك سؤال وعايز اجابته ، ممكن تبعتلنا على اللينك ده

https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6

و اعت الفورم دى دى لزمايلك و أصحابك اللى فى ثانوية عامة السنة دى علشان يستفيدوا كمان مؤسسة حياة كريمة.