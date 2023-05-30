الثلاثاء 30 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

الشباب والرياضة تعلن عن موعد إذاعة حفل ختام مهرجان إبداع

حفل ختام مهرجان إبداع
حفل ختام مهرجان إبداع

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد إذاعة حفل ختام مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة 2022 / 2023

ويقام حفل ختام مهرجان إبداع 11 بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023.

تتم الإذاعة على القناة الثانية بث مباشر الساعة 6:30 م من خارج مسرح جامعة القاهرة والساعة 7:00 م من داخل المسرح، والإعادة على الفضائية المصرية مساءً.

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