الشباب والرياضة تعلن عن موعد إذاعة حفل ختام مهرجان إبداع

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد إذاعة حفل ختام مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة 2022 / 2023

ويقام حفل ختام مهرجان إبداع 11 بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023.

تتم الإذاعة على القناة الثانية بث مباشر الساعة 6:30 م من خارج مسرح جامعة القاهرة والساعة 7:00 م من داخل المسرح، والإعادة على الفضائية المصرية مساءً.