7 روائح غير متوقعة تسبب الصداع النصفي.. أطباء أعصاب يحذرون

أثبتت دراسة يابانية حديثة أن هناك مجموعة من الروائح غالبًا ما تكون سببًا في حدوث نوبات الصداع النصفي، أو وراء تفاقمها.

روائح تسبب الصداع النصفي

ووفقًا لما ذكرته مجلة Scientific Report، خلصت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من 50 % منهم اعتبروا رائحة العطور وخاصة رائحة الأزهار مثابة السبب الرئيس للصداع النصفي، وبالإضافة إلى ذلك قد تسبب رائحة التبغ أو النفايات والعرق ومنعم الأقمشة ومستحضرات العناية بالشعر والبنزين نوبة الصداع النصفي.

الصداع النصفي

وفي السياق ذاته، أوضح الباحثون، أن المشاركون في الدراسة غالبًا ما يعانون من الصداع النصفي في المطاعم والمكاتب وقاعات الانتظار في المستشفيات والقطارات والمراكز التجارية.

ويرجع اسم الصداع النصفي إلى أنه عادةً يُصيب نصف الرأس، وهو مرض مزمن يتجلى في حالات متكررة من الصداع مصحوبًا بظواهر جسدية ونفسية، كما أنه شائع لدى حوالي 12% من الأشخاص.

ولا يزال المسبب الحقيقي للصداع النصفي غير معروفًا، لكن من المعروف اليوم أن هناك أمور تُؤثر فيه وذات علاقة بظهوره، حيث يعمل في الدماغ جهاز يُدعى الجهاز الوعائي الثلاثي التوائم، مصمم لحماية الدماغ من العوامل الضارة، عندما يقوم عامل خارجي بتنبيه العصب الثلاثي التوائم في الجمجمة.

الصداع النصفي

ويقوم هذا العصب بإفراز محفزات الألم إلى داخل الأوعية الدموية الموجودة في غلاف الدماغ، مما يُسبب إفراز وسطاء التهابات أخرى من الخلايا البدينة فتقوم هذه بدورها باجتذاب الخلايا الالتهابية إلى تلك المنطقة.

وتقوم الخلايا البدينة بإفراز مواد كيميائية تُسبب تغيرات في قطر الأوعية الدموية وزيادة نفاذية جدران الأوعية الدموية، وبالتالي ابتكار حالة الالتهابات العصبية المنشأ في هذه الحالة سيكون تغلغل وسطاء الألم وتوسع الأوعية الدموية من مسببات الألم أيضًا.