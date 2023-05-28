وكيل تعليم كفر الشيخ: غرف العمليات لم ترصد مخالفات بالدبلومات الفنية

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من لجان الدبلومات الفنية، منها الشهيد محمد عاطف التجارية المشتركة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، مشددًا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وأدى الامتحانات بالدبلومات الفنية 30 ألفًا و150 طالبًا وطالبة، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ، لم تتلقّ غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب، أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً أنه أدى 28413 في الدبلومات الفنية اليوم في مادتي اللغة الإنجليزية والفيزياء العامة بالتعليم الصناعي، ومادة اللغة الإنجليزية بالتعليم الزراعي، ومادتي اللغة الإنجليزية والمهارات الإشرافية بالتعليم الفندقي، ومادة اللغة الإنجليزية بالتعليم التجاري.