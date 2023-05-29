تعاون مشترك بين جامعة جنوب الوادي ونظيرتها برومانيا

تابع الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، فى قنا، اليوم الاثنين، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، كما أعلنت الجامعة عن تعاون علمي مع جامعة بدولة رومانيا.

وإطمئن رئيس الجامعة، على مستوى الامتحانات من الطلاب مبيناً حرص الجامعة على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب خلال أعمال الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المادة خلال الامتحان للإجابة على أية استفسار .

وشملت جولة رئيس الجامعة، متابعة لجان الامتحانات بكليتى التجارة والعلاج الطبيعي يرافقه الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويؤدى الامتحانات اليوم 4461 طالب وطالبة بكلية التجارة و 348 طالب وطالبة بكلية العلاج الطبيعي و2832 طالب وطالبة بكلية الآداب و92 طالب وطالبة بكلية الصيدلة.

رافق رئيس الجامعة فى الجولة التفقدية الدكتور صدام حسين وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود الشاذلى عميد كلية العلاج الطبيعي.

تعاون بين جامعة جنوب الوادي ومايكل الأول برومانيا

فى سياق ذي صلة، ناقش الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة و قيادات جامعة علوم الحياه، الملك مايكل الأول بتيمشوارا – رومانيا سبل التعاون في برامج الزراعة والطب البيطري والبيوتكنولوجى لإيجاد فرص لسفر الطلاب للتدريب واجراء الأبحاث العلمية بالتعاون بين أعضاء هيئة التدريس من الجامعتين خلال الفترة القادمة.

وأورد رئيس الجامعة، أهمية التعاون العلمي المشترك في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية و بناء القدرات البحثية للطلاب و شباب الباحثين وتناقل الخبرات وتبادل المعرفة شهد زيارة رئيس الجامعة الدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق مشروعات الاتحاد الأوربي بالجامعة.

وكان رئيس الجامعة، زار جامعة علوم الحياه الملك مايكل الاول بتيمشوارا – رومانيا في إطار مشروع ايراسموس بلس تضمنت فعاليات الزيارة أنشطة متنوعة، في اطار حرص جامعة جنوب الوادي، على تعزيز فرص التعاون المشترك ودعم العلاقات الدولية بمختلف المؤسسات العلمية إقليميا ودوليا.