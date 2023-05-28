نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع أعمال الامتحانات بكلية الأسنان

تفقد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، سير أعمال الامتحانات بكلية طب الأسنان.

وكان فى استقباله الدكتور وليد عبد الله عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن الدكتور عاطف حسين على سير الإمتحانات ومطابقتها للقواعد المنظمة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيدا بحرص إدارة الكلية على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات .

وفى ختام الجولة التفقدية، أجرى نائب رئيس الجامعة حوارا ودياً مع أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ووجه بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلاب دوام التفوق والنجاح، مثمنا المجهود الذى يقوم به جميع العاملين بالجامعة خلال الامتحانات.