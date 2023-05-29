الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

بنسبة نجاح 84%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

الحاصلة علي المركز
الحاصلة علي المركز الاول

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84  ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152  

وحرصت نائب محافظ البحيرة، على اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين  1451طالباً وطالبة، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3  ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  94.8 ٪ 

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح 

ومن جانبه أوضح  يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ،أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعه تمت بمنتهى الدقه، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات إعتبارا من يوم السبت الموافق ٣/٦/٢٠٢٣ ولمده خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالادارات التعليمية 

و قام  الديب بالاتصال بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة وتهنئتهم على تحقيق تلك المراكز متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق فى المراحل التعليمية القادمة

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