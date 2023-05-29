بنسبة نجاح 84%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152

وحرصت نائب محافظ البحيرة، على اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالباً وطالبة، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح

ومن جانبه أوضح يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ،أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعه تمت بمنتهى الدقه، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات إعتبارا من يوم السبت الموافق ٣/٦/٢٠٢٣ ولمده خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالادارات التعليمية

و قام الديب بالاتصال بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة وتهنئتهم على تحقيق تلك المراكز متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق فى المراحل التعليمية القادمة