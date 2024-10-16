نقيب الفلاحين: "الطماطم المسممة" .. شائعة

أثار مؤخرًا مقطع صوتي متداول يحذر المواطنين من تناول الطماطم بسبب وجود «ثقوب سوداء» فيها، و وصفها بأنها «عضة ثعبان»، حالة من الجدل و الخوف بين المواطنين بعد تحذير المقطع من تناول الطماطم.



قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ان المقطع الصوتي المتداول والذي يحذر من طماطم تحتوي علي ثقوب سوداء واصفا الثقوب بانها عضة ثعبان بأنها شائعة لا أساس لها من الصحة

لافتا إلى ان الثقوب علي ثمار الطماطم قد يكون سببها الاصابه بحشرة التوتا ابسليوتا و هي سوسه الطماطم .

واضاف عبدالرحمن أن هذه الحشره في طور اليرقه تصيب الطماطم وتتسبب في دمار كبير للمحصول حيث تحفر انفاقا بالاوراق وبالثمار مما يؤدي لتلف الكثير من الثمار وتساهم في قلة الانتاج كما تصيب احيانا البطاطس والباذنجان والفلفل لكنها تفضل الطماطم وتسبب في دمار الكثير من المحاصيل اذا لم لم يتم مكافحتها.

واشار ابوصدام إلى ان الثعابين لا تتغذي علي النباتات وانما هي تتغذي علي الحشرات والقوارض لانها حيوانات ليست نباتيه تتغذي علي اللحوم ولم نري حاله واحده طوال حياتنا لمثل هذه الادعاءات ولو كانت هذه الادعاءات صحيحه لامتلات المستشفيات من الوفيات نتيجه لذلك فلا يخلو اي بستان أو حقل من الافاعي

واكد ابوصدام ان مصر تنتج أكثر من 6 مليون طن من الطماطم كل عام وهي امنه تماما، مناشدا المواطنين بعدم الاشتراك في نشر الإشاعات التي تهدف بالاساس لبث البلبله والرعب بين المواطنين وضرب الاقتصاد المصري ناصحا المواطنين بالاعتناء بغسل الخضروات جيدا وازالة اي اجزاء فاسده وعدم شراء اي ثمار فاسده أو بحجم أو شكل غير طبيعي او لها روائح كريهة.