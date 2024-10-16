إصابة الطماطم بعضة الثعبان إشاعة تستهدف الاقتصاد

كشف حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام ُالفلاحين، أن المقطع الصوتي المتداول والذي يحذر من طماطم تحتوي على ثقوب سوداء واصفا الثقوب بأنها عضة ثعبان إشاعة سوداء لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الثقوب علي ثمار الطماطم قد يكون سببها الاصابه بحشرة التوتا ابسليوتا (سوسه الطماطم )

وأضاف أن هذه الحشرة في طور اليرقة تصيب الطماطم وتتسبب في دمار كبير للمحصول حيث تحفر انفاقا بالأوراق وبالثمار مما يؤدي لتلف الكثير من الثمار وتساهم في قلة الإنتاج كما تصيب أحيانا البطاطس والباذنجان والفلفل لكنها تفضل الطماطم وتسبب في دمار الكثير من المحاصيل اذا لم لم يتم مكافحتها

أضاف أن الثعابين لا تتغذي علي النباتات وانما هي تتغذي علي الحشرات والقوارض لانها حيوانات ليست نباتيه تتغذي علي اللحوم ولم نري حاله واحده طوال حياتنا لمثل هذه الادعاءات ولو كانت هذه الادعاءات صحيحة لامتلأت المستشفيات من الوفيات نتيجة لذلك فلا يخلو أي بستان أو حقل من الافاعي، لافتًا إلى أن مصر تنتج أكثر من 6 مليون طن من الطماطم كل عام وهي امنه تماما

وناشد المواطنين بعدم الاشتراك في نشر الإشاعات التي تهدف بالاساس لبث البلبلة والرعب بين المواطنين وضرب الاقتصاد المصري ناصحا المواطنين بالاعتناء بغسل الخضروات جيدا وازالة اي اجزاء فاسده وعدم شراء اي ثمار فاسده أو بحجم أو شكل غير طبيعي او لها روائح كريهه