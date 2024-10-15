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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أستاذ صحة عامة: إقبال كبير على مبادرة الـ100 يوم صحة نتيجة تنوع وجودة الخدمات المقدمة

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، إن حملة 100 يوم صحة منذ بدايتها لم يكن من المخطط لها الاستمرار لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن المبادرة استمرت نتيجة لزيادة وعي المواطنين وزيادة إقبالهم عليها.

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حملة «100 يوم صحة» قدمت 117 مليون خدمة مجانية خلال 74 يوما

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حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 115 مليون خدمة مجانية خلال 73 يومًا

100 يوم صحة

وأضاف «حتة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الخدمات المقدمة من خلال مبادرة 100 يوم صحة متنوعة في كل ما يخص مجال الصحة وجيدة، موضحًا أن المواطنين أصبح لديهم وعي بأهمية الصحة النفسية وبالتالي بدأوا يقبلوا على طلب الخدمات من الأطباء المختصين بالصحة النفسية.

إقبال على مبادرة 100 يوم صحة

ولفت إلى أنّ هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المبادرة، متابعًا: «المواطن ذكي جدًا، إذ أنه لن يكون هناك إقبال منه على المبادرة إلا إذا كانت الخدمة مقدمة بشكل جيد، وتصله إلى مكانه، فضلا عن أن القائمين على الخدمات المقبلة يأدون أدوراهم على أكمل وجه».

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