برلماني: بيع كيلو اللحوم بـ 185 جنيهاً في حياة كريمة ضربة لجشع التجار

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالثلاجات المتنقلة المنتشرة لبيع اللحوم في مختلف الميادين والشوارع فى اطار مبادرة حياة كريمة بسعر 185 للكيلو من اللحوم المستورة والتى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء اللحوم بأسعار مخفضة.

واعتبر " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم ماتقوم به مبادرة حياة كريمة من بيع السلع باسعار مخفضة بصفة عامة واللحوم بصفة خاصة بمثابة ضربة موجعة للتجار الجشعين وعلى وجه الخصوص تجار اللحوم موجهاً تحية قلبية لجميع القائمين على تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة بصفة عامة ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية بالتوسع فى شوادر بيع اللحوم والدواجن والسلع باسعار مخفضة فى مختلف المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية مؤكداً أن مثل هذه الشوادر هى الحل الأمثل لمواجهة جشع بعض التجار الذين يقومون برفع الأسعار بدون أي مبرر



