الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يمنع دخول الوقود لمستشفيات غزة ويهددها بالتوقف خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقوم بإرجاع الوقود القادم لمستشفيات غزة والشمال للمرة الخامسة على التوالي، وجميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة

 

وأكد أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقوم بإرجاع السولار القادم إلى مستشفيات محافظتي غزة وشمال غزة للمرة الخامسة على التوالي، وهذا يعني أن جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة، وأن ما يتوفر من الوقود لا يكفي لأكثر من 24 ساعة وبعض المرافق رصيدها صفر.

 

الواقع المرير الذي يعيشه الواقع الصحي

وأشار المكتب الإعلامي في غزة، إلى أنهم أمام جريمة مكتملة الأركان يُنفذها جيش الاحتلال في إطار تدمير وإسقاط المنظومة الصحية والمستشفيات، وخاصة في محافظتي غزة والشمال، وإن هذه الجريمة تأتي في ظل الواقع المرير الذي يعيشه الواقع الصحي المنهار في المحافظتين خصوصاً مع وجود 700,000 إنسان فيهما. 

وحمل المكتب، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة إسقاط المنظومة الصحية بشكل مقصود ومتعمد وفق خطة مرتبة أعدها الجانبان.

 

وطالب، المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإدخال مادة الوقود إلى المحافظتين قبل خروج جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة عن الخدمة بمحافظتي غزة والشمال.

مواد متعلقة

صواريخ لبنان تحرق عكا وكرميئيل

حزب الله يقصف حيفا ويمنع جنود الاحتلال من التقدم في ميس الجبل

إطلاق 50 صاروخًا من الأراضي المحتلة على الجليل الأعلى والغربي

حماس: مذبحة مدرسة رفيدة تضاف لجرائم يرتكبها الاحتلال بغطاء أمريكي

القسام تكشف تفاصيل كمين مركب استهدف 12 مركبة وشاحنة محملة بالجنود

حزب الله يقصف مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية

وزير الري يلتقى الأمير الحسن بن طلال لبحث تعزيز التعاون فى مجال المياه

منها اعتقال صحفي إسرائيلي في لبنان.. أبرز الأحداث العالمية مساء الأربعاء

الجريدة الورقية