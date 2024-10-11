الطماطم بـ 14جنيها بسوق العبور و بـ 30 جنيها في السوق القطاعي

شهدت أسعار الطماطم، بالأسواق المحلية وسوق العبور حالة من التباين، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 11-10-2024، حيث بلغ متوسط سعر الطماطم في سوق العبور نحو 14 جنيها في سعر الكيلو، فيما سجل سعر الكيلو في السوق القطاعي نحو 28الي 30 جنيها للكيلو، وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور للخضراوات والفاكهة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، وفقا للأسعار المعلنة في سوق العبور:

طماطم: من 14 جنيها إلى 20 جنيها.

بطاطس: من 12 جنيهات إلى 20 جنيها.

بصل أحمر: من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.

بصل أبيض: من 11 جنيهات إلى 18 جنيها.

كوسه: من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.

جزر: من 17 جنيها إلى 27 جنيها.

فاصوليا: من 30 جنيها إلى 40 جنيها.

باذنجان بلدي: من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

باذنجان رومي: من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

باذنجان أبيض: من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.

فلفل رومي: من 12 جنيها إلى 15 جنيها.

فلفل ألوان: من 20 جنيها إلى 40 جنيها.

خيار: من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

ثوم: من 55 جنيها إلى 85 جنيها

أسعار الفاكهة

برتقال بلدي: من 4 جنيهات إلى 7 جنيها.

برتقال سكرى: من 5 جنيهات إلى 8 جنيها.

ليمون حلو: من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

عنب رومي: من 25 جنيها الى 35 جنيها.

تفاح أمريكي: من 50 جنيه الى 100 جنيه.

بلح سمانى: من 7 جنيهات إلى 15 جنيها.

بلح زغلول: من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

جوافة: من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.

رمان: من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

مانجو فص: من 40 جنيها إلى 90 جنيها.

كانتالوب: من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

بطيخ: من 64 جنيها إلى 80 جنيها.

كما سجل سعر كيلو التين البرشومي بين 15 و30 جنيها، والخوخ المستور بين 50 إلى 30 جنيهاـ والأناناس بين 50 إلى 100 جنيه.