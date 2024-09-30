بشائر العروة الشتوية.. خبير يكشف عن موعد انخفاض الطماطم.. تفاصيل

تؤرق أسعار الطماطم العديد من المواطنين، في ظل الارتفاعات الغيرمعهودة للسلعة خلال الفترة الماضية وتعالي الصرخات على مواقع التواصل.

في هذا السياق كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض تدريجيا، لافتا إلى أن أسعار الطماطم انخفضت نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد .

ولفت عبدالرحمن خلال تصريحات له ، أن عداية الطماطم تباع حاليا من 350 إلي 400 جنيه بانخفاض يتراوح من 100 الي 150 جنيها في العداية الواحدة ليباع كيلو الطماطم من 20 إلي 25 جنيها للكيلو بانخفاض نحو عشرة جنيهات لكل كيلو طماطم والذي كان يباع من 30 الي 35 جنيها الأيام القليله الماضية.

بشائر العروة الشتوية

وأشار أبوصدام إلي أن سبب الانخفاض يرجع إلي ظهور طرح العروة الخريفية وبشائر العروة الشتوية المبكرة مما زاد المعروض مع قلة الطلب فبدأت الأسعار في الانخفاض بالإضافة الي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة للسيطرة علي الارتفاع الكبير في اسعار الطماطم من عرض لها في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية وتشديد الرقابه علي الأسواق وزيادة طرح معجون الطماطم في الاسواق بأسعار مناسبة وبكميات كافية.

وأكد ابوصدام ان تهافت المزارعين علي زراعة الطماطم حاليا في العروة الشتوية سيؤدي الي انخفاض كبير في اسعار الطماطم بداية من شهر نوفمبر مع تحسن الاحوال المناخية وزيادة الانتاج في ظل انخفاض درجات الحرارة وقلة الطلب علي شراء الطماطم ، متوقعا وصول كيلو الطماطم في منتصف نوفمبر للمستهلك بعشرة جنيهات فقط .