الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

هموم المواطن بجوار الطماطم.. صور

سوق الخضار
سوق الخضار

“مجنونة يا قوطة”.. أثار ارتفاع سعر كيلو الطماطم ردود فعل وجدلًا كبيرًا بين المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تراوح سعر الكيلو من 35 إلى 40 جنيهًا.

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وبدأ المواطن يشتكي حاله بسبب ارتفاع أسعار الطماطم، حيث إنها من الخضراوات الأساسية على مائدة كل البيوت المصرية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وفي جولة لمحرر "الوفد" بأحد الأسواق في الدقي، كشف من خلالها معاناة المواطن المصري البسيط أثناء شراء الخضراوات وخاصة الطماطم التي وصل سعرها اليوم إلى 35 جنيهًا.

وقالت سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا تجلس بجوار أحد المحال،: "الموضوع بقى صعب للغاية ليه كيلو الطماطم بـ35 جنيهًا، فين أيام ما كان الـ5 كيلو بعشرة جنيه، أنا كسيدة بيت المفروض لما أجيب كيلو الطماطم بالسعر ده أشتري بأقي الخضراوات والمستلزمات من فين يعني، لازم حل وفي أسرع وقت".

سعر كيلو الطماطم

وأوضح أحد التجار،: "سعر الطماطم يتراوح من 35 لـ 40 جنيهًا ولم ينخفض، ومظنش يعني ممكن ينخفض لـ 20 جنيهًا، بالكثير أوي ممكن يوصل الكيلو 30 جنيهًا في حالة انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة".

ودفع ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق، الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدعوة لمقاطعة الطماطم، حتى تنخفض أسعارها مرة أخرى.

 

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