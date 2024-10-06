الزراعة تكشف أسباب تراجع أسعار الطماطم في الأسواق

تراجعت أسعار الطماطم في الأسواق بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لسعر الكيلو، حيث سجل الكيلو منها ما يزيد عن 35 جنيها في الأسواق.

انخفاض أسعار الطماطم

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود سامي، رئيس قسم الخضر بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على انخفاض أسعار الطماطم إلى 15 جنيهًا وأسعار البطاطس إلى 20 جنيهًا بعد أن كانت 25 جنيهًا، وذلك بفضل الإنتاج الجديد ونزول الزراعات المبكرة من الطماطم من محافظات المنيا والإسماعيلية وبعض المناطق في المنوفية وعلى الطريق الصحراوي.

وأشار في تصريحات له إلى أن هذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع دخول العروات الجديدة من البطاطس في نوفمبر المقبل.

وقال سامي، إن نقص المعروض من البطاطس يعود إلى فارق العروات، حيث تأخرت العروة النيلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في شهري أبريل ومايو الماضيين. وأضاف أن مصر تزرع سنويًا نحو 560 ألف فدان من البطاطس، مما ينتج حوالي 7 ملايين طن سنويًا، تتوزع بين الاستهلاك المحلي والتصدير واحتياجات المصانع.

عمليات الزراعة

وأوضح أنه يعاد استخدامها في التقاوي خلال عمليات الزراعة، لافتًا إلى أن أسعار البطاطس ستنخفض خلال شهر نوفمبر المقبل مع نزول المحصول الجديد من البطاطس، الذي كان من المقرر أن يتم الإنتاج في شهر أكتوبر الجاري، وتراجع بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤخر المحصول، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الآن فوق 30 درجة مئوية، وهي تؤثر في عملية التزهير والإخصاب وسقوط الأزهار والتلقيح، وتؤدي إلى سقوط أزهار وتؤثر على المحصول كذلك وعلى الإنتاج.

وأوضح "سامي" أن محصول الطماطم من المعتاد له أن ينخفض منه المعروض خلال شهر أغسطس وسبتمبر، وتكون الكميات قليلة بسبب فارق العروات وارتفاع درجات الحرارة، وعندما تنكسر الحرارة الفترة المقبلة سيزيد المعروض من الطماطم خلال الشهر المقبل وتنخفض أسعارها.