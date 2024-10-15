مستعمرون يقتحمون الاغوار الشمالية

اقتحم مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، خربة سمرة في الأغوار الشمالية وشرعوا بترهيب المواطنين، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وذكر الناشط في لجان المقاومة الشعبية أيمن غريب لـ"وفا" أن مستعمرين يستقلون مركبة زراعية اقتحموا خربة سمرة، وشرعوا بمداهمة خيام المواطنين وترهيبهم.

وكان مستعمرون قد نفّذوا في وقت سابق اليوم سلسلة اعتداءات في مناطق أخرى من الأغوار الشمالية، وتركّزت هذه الاعتداءات في منطقة "خلة خضر" في خربة الفارسية، حيث هاجم المستعمرون الخربة وحاولوا سرقة ممتلكات المواطنين.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية متصاعدة من المستعمرين، تتمثل بمداهمة خيام المواطنين وترهيبهم وتهديدهم، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم ومواشيهم، كما تشكّل هذه الاعتداءات مخاطر كبيرة على حياة المواطنين.

ويتخوف المواطنون أن تؤدي هذه الاعتداءات إلى ترحيلهم من مساكنهم قسريا، على غرار ما حدث مؤخرا في العديد من التجمعات البدوية في مناطق السفوح الشرقية والأغوار، وآخرها تجمع أم الجمال الذي تم ترحيله قسريا تحت تهديد وإرهاب المستعمرين، وخاصة أن جزءا كبيرا من هذه الاعتداءات يجري تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.