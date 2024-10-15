الاحتلال يشن غارات في بعلبك وسقوط شهداء بمخيم النصيرات..  أبرز الاحداث العالمية اليوم

شهد العالم خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث الساخنة والتي حملت بين طياتها أحداث دموية في قطاع غزة وجنوب لبنان جراء القصف الاسرائيلي على كلا منهما، مما ادى لسقوط شهداء وضحايا فضلا عن إصابة العشرات من المواطنين.

كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات إسرائيلية بمحيط مدينة بعلبك، فضلا عن سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال لخان يونس ومخيم النصيرات.

وتستعرض"بوابة الوفد "، ملخصا لأبرز الاحداث العالمية اليوم:

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات بمحيط بعلبك

ذكرت مصادر لبنانية فجر اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت 3 غارات على الأقل على محيط مدينة بعلبك وبلدة علي النهري في البقاع شرقي لبنان.

سقوط شهداء ومصابين في خان يونس

استشهد عدد من المواطنين، الليلة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء لمجمع ناصر الطبي، إضافة لعدد من المصابين بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الحربي منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

حزب الله يستهدف عشرات المواقع الإسرائيلية

كشف حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

روسيا تحرر نصف أراضي كورسك

كشف قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف تحرير ما يقرب من نصف أراضي مقاطعة كورسك التي احتلتها القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية أغسطس الماضي.

حزب الله ينفذ ٣٣ عملية ضد إسرائيل

كشف الإعلام الحربي في "حزب الله" أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.