دراسة: وفاة نصف مرضى الإنتان بعد عامين من الإصابة

أشارت دراسة إلى أن نصف المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب الإنتان يموتون في غضون عامين.

ويمكن أن تحدث هذه الحالة المهددة للحياة عندما يتفاعل الجهاز المناعي في الجسم - والذي يساعد عادة في مكافحة العدوى - بشكل مبالغ فيه مع العدوى ويهاجم أعضاءه.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الإنتان يقتل 11 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، بينما يقتل في المملكة المتحدة ما يقدر بنحو 48 ألف شخص سنويًا.

وحقق باحثون دنماركيون في العوامل التي يمكن أن تتنبأ بالنتائج بالنسبة لـ 714 مريضًا تم إدخالهم إلى قسم الطوارئ الطبية بسبب الإنتان.

ووجد الباحثون أن خطر الوفاة يزداد إذا كان المريض يعاني من أمراض القلب أو السرطان أو الخرف أو إذا كان قد دخل المستشفى سابقًا بسبب الإنتان خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي تقرير صدر عام 2020، سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على القيود والفجوات في المعرفة حول نتائج الإنتان ودعت إلى إجراء دراسات مستقبلية للتحقيق في النتائج طويلة الأمد لمرضى الإنتان.

وأنشأ الدكتور فين نيلسن، وهو عالم كبير في قسم علم الأوبئة السريرية في مستشفى جامعة آرهوس بالدنمارك، مجموعة أبحاث الإنتان في قسم الطوارئ التابع له في عام 2017.

وتناولت الدراسة النتائج بين المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الإنتان بين أكتوبر 2017 ونهاية مارس 2018 باستخدام البيانات المتعلقة بالوفيات من أنظمة التسجيل الدنماركية، والتي توفر معلومات محدثة عن جميع المواطنين الدنماركيين.

ما هو الإنتان؟

يحدث الإنتان عندما يتفاعل الجسم مع العدوى عن طريق مهاجمة أعضائه وأنسجته.

يموت نحو 44 ألف شخص بسبب الإنتان كل عام في المملكة المتحدة. وعلى مستوى العالم، يموت شخص واحد بسبب هذه الحالة كل 3.5 ثانية.

يُظهر الإنتان أعراضًا مشابهة لأعراض الأنفلونزا والتهاب المعدة والأمعاء والتهاب الصدر.

وتشمل الأعراض: الكلام غير الواضح أو الارتباك، ورعشة شديدة أو ألم عضلي، وضيق شديد في التنفس، والجلد متبقع أو متغير اللون.