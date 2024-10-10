بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل حول الدوافع المصرية للانضمام لمجموعة البريكس

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة: "تدوير المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها" وحدة بحوث الاقتصاد الزراعي بالشرقية إن انضمام مصر للبريكس دلالة على أنها من الاقتصاديات المرشحة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ويعد ذلك شهادة دولية للتقدم المصري في برنامجها الاقتصادي، وذلك للدور الذي تلعبه مصر في مواجهة التحديات ومواجهة الأزمات.

في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تبنى بعض الاستراتيجيات التي تهدف للتقدم في كافة الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي لتعميق التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتشجع على الاكتفاء الذاتي من السلع، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "الدوافع المصرية للانضمام لمجموعه بريكسBRICS "، و تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، وقد استهدفت ورشة العمل والتي ألقاها الدكتور على عاصم فؤاد الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد الزراعي جامعة القاهرة التعريف بمجموعة بريكس وأهدافها ومميزاتها، مكانة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي، الأداء الاقتصادي لمجموعة بريكس، القيمة الاقتصادية لمجموعة بريكس، عرض للمعايير التراكمية الهيكلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، المؤشرات الاقتصادية لدول مجموعة بريكس، علاقة مصر بدول مجموعة بريكس قبل الانضمام لعضويته، عرض للمزايا والتحديات لمصر كعضو في مجموعة بريكس، توسع مجموعة بريكس عالميا. وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، وبعض الخبراء والمختصين، ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات منها التأكيد على توافق استراتيجيات مصر التصديرية لمواجهة المنافسة داخل دول البريكس.

و العمل على تنمية معدل الصادرات المصرية الي دول البريكس لتحسين وضع الميزان التجاري المصري.

و تطبيق استراتيجيات فعالة لرفع كفاءة القدرة التنافسية في القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري لتلبي متطلبات دول البريكس.

كما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "تدوير المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها" إعداد الدكتورةفاتن سمير أبو اليزيد، تعقيب الدكتور ربيع على يونس، وقد استهدفت التعريف بالمخلفات الزراعية وأنواعها، والجوانب الفنية والعلمية لتدوير النواتج الثانوية الزراعية، والطرق المتبعة لدي المزارعين للتخلص منها، وأسباب ومبررات استخدام وتدوير المخلفات الزراعية، والآثار الناجمة عن استخدام المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، المشاكل التي تواجه المزارعين عند القيام بعمليات إعادة التدوير، وأوصت الورشة بالعمل على منع حرق المخلفات النباتية بالحقول لمنع تلوث البيئة، وتحويلها إلى منتجات اقتصادية صديقة البيئة، والعمل على توفير المعدات والأدوات والآلات اللازمة لعملية التدوير، مع تشجيع القطاع الخاص وخاصة شباب الخريجين للعمل في مجال تدوير ومعالجة المخلفات الزراعية، مع زيادة التوعية بأهمية مشروعات التدوير ومدى جدواها الاقتصادية.