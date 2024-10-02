محافظ الفيوم يفتتح معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والذي أقيم بالتعاون مع بعض التجار، بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، النائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، و سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، وحشد كبير من المواطنين.

السلع الغذائية الأساسية



عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام ومحتويات المعرض المختلفة، التي تشتمل على عدد من السلع الغذائية الأساسية، التي يتم بيعها بأسعار مخفضة، مثل منتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والسمنة، والعسل، والعصائر، والتوابل، والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية،

وتأكد المحافظ من تخفيضات أسعار السلع المعروضة، وبيعها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأكد المحافظ، على ضرورة استمرارية المعرض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن معارض "السلع والمواد الغذائية المخفضة" تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير متطلباتهم الحياتية والأساسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذا المعرض.

وثمن "الأنصاري"، جهود النقابات ومنظمات المجتمع المدني، في تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف رفع العبء عن كاهل غير القادرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

من الجدير بالذكر ان معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، يستهدف الأسر البسيطة والأولى بالرعاية والاكثر إحتياجاً، ضمن مبادرة لتوفير العديد من المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بتخفيضات تصل إلى ما يقارب 20 %، و أن المعرض يضم كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية الأساسية، ويستمر المعرض لفترة طويلة لخدمة مواطني المحافظة.

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