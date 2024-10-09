تسليم 10 نماذج تصالح للمواطنين بمركز أبو المطامير

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ،بتسليم عدد 10 نماذج 8 لعدد من المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء ، وذلك بعد انتهاء الإجراءات وإستكمال الأوراق المطلوبة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة ،بضرورة متابعة سير العمل بملف التصالح وإنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية ونزاهة، وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن تسليم تلك النماذج يمثل خطوة هامة لتشجيع المواطنين الذين سبق لهم التقدم لتوفيق أوضاعهم، على إنهاء إجراءات التصالح بكل شفافية.

وتناشد المحافظة، جميع المواطنين الذين لم يتقدموا بعد للتصالح إلى سرعة اتخاذ هذه الخطوة المهمة، فالتقدم للتصالح لا يضمن فقط الحقوق القانونية، بل يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمع.