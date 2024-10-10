تدريب ٥٠٠ من مشرفي ومنسقي الانشطة داخل ٢٥٠ مدرسة في الفيوم

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن إدارة التوعية قامت بتدريب نحو ٥٠٠ من مشرفي ومنسقي الأنشطة داخل ٢٥٠ مدرسة وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ضمن المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية والتي تهدف لبناء الإنسان وذلك علي مدار ثلاثة أيام متواصلة .

وأضاف النجار، أن التدريب أستهدف ١٥ مدرسة بمركز يوسف الصديق و٣٥ مدرسة بمركز أطسا ٤٠ مدرسة من إدارة شرق الفيوم و٤٠ مدرسة بمركز طامية و٤٠ مدرسة بإدارة غرب و٤٠ مدرسة بإدارة سنورس و٤٠ مدرسة بإدارة أبشواي ويتم اختيار عدد ٢ منسقين، ومشرفين من كل مدرسة وذلك لتدريبهم ورفع كفاءتهم وتعريفهم برسائل ومحاور مشروع صحتهم مستقبلهم وهي ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي، والتغذية الصحية السليمة والنظافة الشخصية والتغيرات المناخية والتعريف بمبادرة بداية وذلك لتوعية التلاميذ داخل مدارسهم بهذه الرسائل.

كما تضمن التدريب أيضا الاستعداد لاطلاق حملة غسيل الأسنان منتصف الشهر الجاري وتستمر لمدة ٢١ يوماً متصلة.

صحتهم مستقبلهم

وأشار إلي أن مشروع صحتهم مستقبلهم والذي يتم دعمه عن طريق اليونيسف يتم تنفيذه داخل ٢٥٠ مدرسة ابتدائية بجميع الإدارات التعليمية داخل المحافظة منهم ١٥٠ مدرسة كانت متواجده من قبل وتم إضافة ١٠٠ مدرسة جديدة يتم تدريبهم على رسائل المشروع علاوة على تزويد المدارس بالأدوات والخامات اللازمة التي تساعد فريق العمل داخل المدارس علي الإبداع والإبتكار وتنوع الأنشطة لتعود بالنفع وتعديل السلوكيات السلبية وحثهم علي تبني السلوكيات الأيجابية لنحو ٢٦٢ ألف تلميذ بجانب توزيع أكثر من ٢٥٠ ألف علبه معجون و٢٥٠ ألف فرشاة علي المدارس لتوزيعها علي التلاميذ مع انطلاق الحملة.

وأشاد الدكتور ريمون شكري المسئول الميداني لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، بروح العمل الجماعي والتعاون المثمر بين كافه الجهات الشريكة من أجل نجاح المشروع والالتزام بمحاوره ورسائله التي تستهدف التلاميذ في المرحلة الابتدائية، بجميع الإدارات التعليمية المستهدفة لنشر ثقافة الترشيد وغرس سلوكيات إيجابيه وتبنيها تستمر لديهم طول العمر والتخلص من أي سلوكيات سلبية تتعلق برسائل صحتهم مستقبلهم.

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