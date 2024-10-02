محافظ أسيوط يتفقد مقر مشروعي المحاجر والعبارات النهرية ويوجه بنقلها لعرب المدابغ

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مقر إدارتي مشروع المحاجر ومشروع العبارات النهرية التابعين للمحافظة والكائنين بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحي شرق.

ووجه محافظ أسيوط، بنقل المكاتب الإدارية التابعة لهما إلى مقر المكاتب الإدارية الجديد بعرب المدابغ لتعظيم الإستفادة من المقرات الموجودة بجوار المحافظة في تنمية الموارد الذاتية، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

حيث بدأ المحافظ جولته، بتفقد مقر إدارة المحاجر الكائن بجوار المجلس الشعبي المحلى والذى يتكون من ثلاثة أدوار ووجه بنقل الإدارة إلى المقر الجديد بعرب المدابغ.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد مقر إدارة مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة الكائن أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق، ويضم أيضاً مقر جمعية حماية البيئة، وإدارة تفتيش المحاجر، ومقر الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالديوان العام، وإدارة تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع وقرر نقلهم أيضاً إلى المقر الجديد بعرب المدابغ لتعظيم الإستفادة من تلك المقرات في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، موجهاً بتوفير وسيلة مواصلات للعاملين بالإدارات التى يتم نقلها من مدينة أسيوط الى منطقة عرب المدابغ.