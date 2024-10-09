متى تبدأ مواعيد التوقيت الشتوي 2024؟

يعد موعد التوقيت الصيفي من أبرز الأسئلة المطروحة مع اقتراب نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، الذي بدأ في أبريل الماضي ويستمر لمدة ستة أشهر تقريبًا، مع مرور الوقت، ومع انخفاض درجات الحرارة في شهر أكتوبر، وبدء فصل الخريف رسميًا بعد انتهاء الصيف في 21 سبتمبر، يترقب الكثيرون موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر.

التوقيت الصيفي

ويبحث الملايين عن إجابة هذا السؤال خاصة مع تزايد الشائعات حول إلغاء التوقيت الصيفي، لكن الموعد الرسمي لم يطرأ عليه أي تغيير وفقًا للقانون.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

وفقًا للقرار الجمهوري الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أبريل 2023، يبدأ التوقيت الصيفي في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام. خلال هذه الفترة، يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

هل يكون التغيير في ليلة الجمعة أم الخميس؟

التوقيت الصيفي

ينتظر الكثيرون، وخاصة الطلاب، إرجاع الساعة 60 دقيقة في بداية التوقيت الشتوي. وفقًا للقرار، سيتم إرجاع الساعة في الساعة 12:00 صباحًا من يوم الجمعة، مما يعني أن الساعة ستعود إلى 11:00 مساءً من يوم الخميس.