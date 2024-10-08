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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: الاقتصاد والحياة اليومية للمصريين شئ مفصلي والعنوان الأخطر

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن الاقتصاد والحياة اليومية للمصريين شئ مفصلي والعمود الفقري والهدف الأهم والعنوان الأخطر في حياتنا، مشددًا على أن قدرة المواطن على العيش الكريم هو شئ مهم، منوهًا بأن الاقتصاد هو المركز ونقطة الارتكاز في الدائرة والشئ المهم.

تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى:

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رؤية الاقتصاد يحدده الموقف من الحرب، ولابد ان ننتبه إلى هذا البعد جيدًا، وكلما كان إحساس المواطن إحساس ينتصر لما يسمى المقاومة أو الحرب العدمية أو المواجهات العسكرية التي تخوضها إيران وحزب الله وحماس ضد إسرائيل بالتأكيد أنه لن يكون هناك أي مقدرات لتقدم البلد أو وجود أي حل للتنمية والديمقراطية.

وأضاف إبراهيم عيسى، :"من يعتقد أن السلاح الذي يستخدم بطريقة عدمية انتحارية وبنتائج كارثية هو خط صحيح نحو حل للقضية الفلسطينية لا يمكن له على الإطلاق أن يقدم لبلده أي مشروع في التقدم على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية".

 

وتابع: “من يعتقد أن السلاح عندما يستخدم على غير تخطيط اتجاه لحل لا يمكن أن يقدم أي انتصار”.

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