الإسراع في استخراج تراخيص الهدم لمنع تجمعات المخلفات الصلبة بشربين

عقد مجدي سالم مدير إدارة المخلفات الصلبة برئاسة مركز ومدينة شربين بالدقهلية، إجتماعا عاجلا مع مسئولي إدارة المخلفات الصلبة بالوحدات القروية، لمناقشة الأنشطة المتعلقه بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف مع البيئة.

ووجه سالم، بالتيسير على المواطنين لإستخراج رخص الهدم لمنع أي تجمعات للمخلفات الصلبة بالشوارع والطرق حفاظا على نظافه البيئة؛ وإزالة أي عقبات تواجه تعطيل العمل.

فحص ومتابعة

وتواجد مسئول الرصد والمتابعة بإدارة المخلفات الصلبة للوقوف على فحص ومتابعة الهدم بعزبة المأمور لإستكمال الإجراءات اللازمة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة. وفحص عدد من شكاوى المواطنين بقرية الحصص.

مستوى البيئة

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن تعظيم موارد الدولة والإرتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتحسين مستوى البيئة وبتكليفات من لواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة شربين.

تنظيف الحشائش في الميادين

جانب من حملة النظافة

حملة نظافة

من جهة أخرى قام على المغربي نائب رئيس المركز نائب رئيس مركز ومدينة شربين بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية ببساط كريم الدين بحضور شيرين لطفي رئيس الوحدة لتنفيذ حملة نظافة مكبرة على طريق جسر النيل بقرية محلة إنجاق ومسح الطرق من الإتجاهين ونقل تجمعات الأتربة بنطاق الوحدة المحلية ؛ وري وتنظيـف أحواض الزينه بمدخل المدينة الشرقي وذلك فى إطار الحفاظ على نظافه الطرق والمداخل الرئيسية وخلق بيئة نظيفة أمام المواطنين ،كما تابع نائب رئيس المركز نقل المخلفات أولا بأول إلى مصنع تدوير القمامة بقلابشو .، كما تتواصل أعمال النظافة في كافة قرى مركز شربين يوميا من خلال رفع كافة المخلفات على المعدات التابعة لرئاسة مركز ومدينة شربين .

يشار إلى أن اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة شربين قام بالمرور على الإدارات والمركز التكنولوجي لتفقد سير العمل والتعارف على العاملين ؛ وطالب بإنجاز الأعمال والتيسير علي المواطنين ومساعدتهم والتواصل الدائم بين المركز التكنولوجى وإدارة خدمة المواطنين لسرعه الرد على كافه الطلبات والشكاوى المقدمه ؛ موجها بالدفع بمنظومة التصالح واستخراج شهادة البيانات ومد جسور الثقة بين المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم والتأكد من جوده الخدمات المقدمة لهم ؛ والنهوض بمنظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين .