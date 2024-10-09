إبراهيم عيسى: رأس الحكمة أنقذتنا من الانهيار.. ومشهد السيسي وبن زايد في الافتتاح مبدع

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشروع تطوير رأس الحكمة أنقذ الاقتصاد المصري، الذي كان على حافة الهاوية، قائلا: "هذه الصفقة أنقذت مصر من الانهيار لكن هذا المشروع جاء ليحقق بعض التوازن للاقتصاد المصري الذي كان يعاني الكثير من الأزمات".

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن صفقة رأس الحكمة أعادت جانبًا كبيرًا من توازن الاقتصاد المصري وسعر الصرف، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء في ظل اضطرابات إقليمية كبيرة كان لها تأثير على الدولة والاقتصاد المصري وإيرادات قناة السويس، والذي تأثر نتيجة عمليات الحوثيين واستهداف بعض السفن بالبحر الأحمر.

وتابع: "الاضطرابات الإقليمية المستمرة تلزم الدولة المصرية بالتخطيط والاحتراز الدائم"، مشددًا على أنه لابد أن يكون للدولة المصرية خطط ولا يجب أن تكون هذه الخطط منفصلة عن الواقع، موضحًا أن مشهد "رأس الحكمة" استعادة الدولة لزمام النجاح الحقيقي.

إبراهيم عيسى: مشهد الرئيس السيسي وبن زايد في اتفاق "رأس الحكمة" مبدع ويدعو للتفاؤل

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مناقشة الاقتصاد في مصر في ظل تصريحات رئيس الوزراء تؤكد على أن السياسة هي حل الأزمة الاقتصادية وأن الاقتصاد هو المشكلة، موضحًا أن الأزمة في مصر لأن هناك إصرار من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة بأن حل الاقتصاد بالاقتصاد، ولكن حل الاقتصاد يكون بالسياسة.

وأوضح، أنه لابد أن نعود لمشهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اتفاق رأس الحكمة مبهج وبديع ومفرح، مشيرا إلى أن هذا اللقاء لتوقيع اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة، يشرح معنى الاقتصاد السياسي وأن السياسة هي حل للاقتصاد.

وتابع: "مشهد جلوس محمد بن زايد ووقوف الرئيس السيسي هو مشهد بروتوكولي عند عقد الاتفاق ويحدث في كل مكان في العالم، ويعبر عن الرغبة الإخوانية للتشويش، وهو ما يظهر كراهية محمومة تجاه النظام السياسي"، مؤكدًا أن الحفاظ على الكبرياء المصري مصون من الجميع من مصر قيادة وشعبًا ومن الدول العربية التي تتعامل مع مصر، ومصر صاحبة الحضارة والدور الريادي.