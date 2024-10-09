محافظ أسيوط : مواصلة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بمدينة أبوتيج

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على مواصلة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق بمدينة أبوتيج ضمن حملات إزالة الإشغالات والتعديات على مستوى المراكز والأحياء وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت أبو النصر، إلى أن التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، قد قامت بشن حملة لرفع اشغالات الباعة الجائلين و فروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق بمدينة أبوتيج حيث تم تمشيط الشوارع من الإشغالات والتنبيه بالترخيص والالتزام بشروط الترخيص وعدم إعاقة الطريق وتيسير المرور بالطريق لافتاً إلى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق.

وذلك بمشاركة طلعت بدوي نائب رئيس المركز ومؤمن جابر مدير قسم الإشغالات، وأسامة رشاد مدير رخص المحلات وأبو القاسم حنفي مسئول المتابعة ومسؤولي قسم الإشغالات بالوحدة المحلية للمركز وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز.

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع إنتشار تعديات الباعة الجائلين.