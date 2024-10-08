الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

صور.. إقبال كثيف لتقديم طلبات التنازل عن أراضي الإسكان الاجتماعي بالسادات

بوابة الوفد الإلكترونية


 

 يشهد المركز التكنولوجى بالسادات ، إقبالًا متزايدًا من المواطنين خلال الأيام الماضية، على  التنازل عن أراضي الإسكان الاجتماعي بالمركز.

و تم مضاعفة جهود العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتلبية احتياجات العملاء بكفاءة وسرعة.

يأتي ذلك في إطار حرص  المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين،

وبتوجيهات من  المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أعلن المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز مدينة السادات، عن بدء استقبال طلبات التنازل عن أراضي الإسكان الاجتماعي بالمركز التكنولوجي بمقر الجهاز.

ويعمل المركز التكنولوجي علي تقديم خدمات متكاملة لتسهيل عملية التنازل وضمان راحة العملاء، مع متابعة دقيقة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة.

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