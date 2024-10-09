متحدث الحكومة يوضح مفهوم "اقتصاد الحرب" وخطط الطوارئ لمواجهة الأزمات الإقليمية (فيديو)

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار اليوم إلى مفهوم "اقتصاد الحرب"، والذي يعني اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي لمواجهة نقص سلاسل الإمداد في حال نشوب حرب إقليمية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من خطة الحكومة للتعامل مع أزمات مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد خلال جائحة كورونا، حين تم اتخاذ تدابير لضمان توفير السلع الغذائية.

الحكومة تعمل باستمرار على تأمين الموارد اللازمة لتوليد الطاقة

وأشار إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تأمين الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، وقد وضعت خطة طوارئ شاملة للتعامل مع أي أزمات قد تنشأ في المنطقة. وأكد أن الدولة مستعدة لمواجهة أسوأ السيناريوهات المحتملة على الصعيدين المحلي والإقليمي، لضمان استقرار الاقتصاد وتوفير احتياجات المواطنين.

وأوضح متحدث الحكومة أن اجتماع اليوم يأتي ضمن جهود الحكومة لطمأنة المواطنين، مؤكداً أن الدولة مستعدة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة والتعامل مع أي تطورات سلبية ناتجة عن الأحداث الجارية في المنطقة.