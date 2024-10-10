الدكتور المطراوى عميد لمعهد البحوث الطبية بالاسكندرية

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين عميد جديد لمعهد البحوث الطبية في جامعة الإسكندرية.

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور خالد المطراوي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لمعهد البحوث الطبية.

ودعا رئيس الجامعة العميد الجديد، للاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمستوى المعهد، مؤكدًا تقديم كل الدعم والمساندة له لنجاحه في أداء مهمته.وكان الدكتور خالد المطراوى يتولى منصب ادارة اعمال عميد معهد البحوث الطبية

من جانب اخر شاركت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مع الدكتور خالد مطراوي، عميد معهد البحوث الطبية، في افتتاح اليوم التثقيفي لمرضى الأورام المترددين على معهد البحوث الطبية الذي أقامته ادارة الأسنان، تحت قيادة الدكتور أشرف سليم، مدير إدارة طب الأسنان.

يهدف الاحتفال هذا العام للتوعية ورفع الوعي الصحي لمرضى الأورام بأهمية الاهتمام بصحة الفم والأسنان والأثر الإيجابي لذلك على صحتهم العامة.

وتم تقديم معلومات للحضور عن الاهتمام بصحة الفم قبل وأثناء وبعد فترة العلاج والخطوات اللازم اتباعها للتنظيف اليومي للأسنان والفم وكذلك التغذية السليمة والاستفادة من مختلف الأطعمة ذات القيمة الغذائية المرتفعة وكيفية التغلب على المشاكل التي تواجه مرضى الأورام في بعض صور الأطعمة لصعوبة مضغها او عدم تقبل تغيير طعمها.

ولاقت الفاعلية نسب تفاعل عالية بين الحضور وتم الرد على جميع التساؤلات وإعطاء النصائح وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وتم توزيع هدايا عينية للحاضرين لمساعدتهم على الاهتمام بصحة الفم الوكذلك بعض الوجبات الصحية لتشجيعهم على الاهتمام بالتغذية السليمة.

وتوجهت "وكيل صحة الإسكندرية" بالشكر للدكتور خالد مطراوي؛ للمشاركة الفعالة لمعهد البحوث الطبية في رفع الوعي الصحي لمحاربين الأورام، وكذلك فريق عمل إدارة الأسنان بمديرية الشئون الصحية وفريق عمل إدارة الأسنان بمنطقة العامرية الطبية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الله، مدير المنطقة، والدكتور مينا بطرس، مدير إدارة الأسنان بالمنطقة.