حمزة المثلوثي يكشف موقفه من الغياب عن قائمة منتخب تونس

كشف التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من الغياب عن قائمة منتخب تونس في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي.

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لا يحزنني عدم التواجد في المنتخب، وهي وجهات نظر.

واختتم حمزة المثلوثي: أنا أقدم كل ما لدي وفي الأخير هي وجهات نظر فنية، وأنا أشجع المنتخب دائمًا سواء كنت موجودا أو لا.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة جزر القمر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.

موعد مباراة الزمالك في السوبر المصري

يبدأ الزمالك التحضيرات لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد تتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 19 أكتوبر في السعودية، حيث سيتواجه الفائز مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف النهائي الآخر.

سيواجه الزمالك، الذي حصل على الكارت الذهبي، بيراميدز بطل الكأس، بينما سيلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة. تجري جميع المباريات بين 19 و25 أكتوبر في الإمارات.

بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، يعود الزمالك للتدريبات السبت المقبل. كما يعتزم مسئولو الزمالك حسم ملف تجديد تعاقد اللاعبين أحمد مصطفى زيزو، نبيل عماد دونجا، سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، الذين يحق لهم التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل. يركز النادي على تحقيق الاستقرار في الفريق مع تعزيز صفوفه، ويُعتبر تجديد تعاقد زيزو من أبرز الأولويات بعد تلقيه عروضًا للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية.