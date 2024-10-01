إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم في حفل ضخم

حسم أندريس إنييستا، أسطورة إسبانيا ونجم برشلونة السابق، مستقبله الرياضي، حيث قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

انضم إنييستا إلى نادي الإمارات الإماراتي في صيف 2023، لكنه ظل بلا ناد بعد انتهاء عقده في 2024.

ونشر إنييستا فيديو على حساباته يثير الجدل، حيث يظهر رسامًا يرسم صورته بجانب عبارة "إلى مستقبلي" وتاريخ 8 أكتوبر 2024.

بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، سيعلن إنييستا عن قرار الاعتزال بشكل رسمي في حفل خاص في هذا التاريخ.

خلال مسيرته، حقق إنييستا 40 بطولة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

انييستا: لو كان صلاح انتقل لبرشلونة لكانت صفقة مميزة



وفي سياق أخر، أشاد أندريس انييستا نجم برشلونة السابق، بالدولي محمد صلاح جناح ليفربول مؤكدا أنه أحد أفضل لاعبي العالم ويملك الجودة.



أضاف انييستا في تصريحات خلال بودكاست عبر قناة "La Liga" مع عمرو نصوحي: صلاح أحد أفضل اللاعبين الذين عندما تشاهدهم في التلفاز، تكون على دراية بأن شيئًا مختلفًا وجميلًا سيحدث، لذا هو قدوة ذات مكانة هائلة في مصر.



وواصل: نحن نتحدث عن لاعب يمتلك الموهبة والجودة، وحقق الكثير من الإنجازات لسنوات طويلة مع مستوى عالٍ، إنه يتفوق على الكثير من اللاعبين من حيث الجودة والقوة.



وحول فشل انتقال صلاح إلى برشلونة في الماضي قال نجم البارسا السابق: لو كان محمد صلاح انتقل لـ نادي برشلونة كانت ستكون صفقة مميزة.



وكان انييستا وصلاح تواجها مع بعضهما عندما كان "مو" لاعبا في صفوف روما، وألتقى مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا.