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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

هشام نصر يكشف مفاجأة بشأن فرع الزمالك في 6 أكتوبر

هشام نصر
هشام نصر

أكد المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن التتويج بالسوبر الأفريقي، سيكون دافع لحصد الألقاب المقبلة، مؤكدًا أن هناك مفاجأة قريبة بشأن فرع النادي الجديد بالسادس من إكتوبر.

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وقال هشام نصر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: الفوز ببطولة السوبر الأفريقي يجعلنا نفكر في البطولة المقبلة.. سنحاول توفير كل مطالب الفريق من أجل تحقيق مزيد من البطولات، كرة القدم هى القاطرة الرئيسية لنادي الزمالك".

وأضاف: "طالما الزمالك يسير في الطريق الصحيح فهذا يعني أن هناك مجهود واخلاص من المسئولين عن النادي.. الزمالك مُعرض لإيقاف قيد جديد والنادي يعاني من كثرة القضايا".

وأردف: "قريبًا جدًا سيكون هناك خبر سار بشأن فرع الزمالك الجديد بـ6 إكتوبر".

ووجه هشام نصر رسالة لجماهير الزمالك قائًلا: "جماهير الزمالك تستحق الفرحة ولم أرى مثلهم .. جماهير الزمالك عاشقة لقميص فريقها ونعد بالأفضل".

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