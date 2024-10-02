الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عبد الواحد السيد يعلق على أزمة قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد

علق عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أزمة قميص مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.
 

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وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي بركلات الترجيح في نهائي السوبر الإفريقي، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وتحدث عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية: "القميص الذي خضنا به كأس السوبر الإفريقي ليس القميص الأساسي، وانتظروا قميص الزمالك الأبيض الجديد يليق بالنادي يوم 20 أكتوبر المقبل".
وتابع: "لا أحب الظهور كثيراً لأن الطبيعي أن نادي الزمالك يحصد بطولات كنا ننام ونصحى نحصد بطولة، في فترة حصدنا 7 بطولات في سنة ونصف".
وأكمل: "الناس تقول أننا نبالغ في الاحتفال، هذه ليست مبالغة في الاحتفال نريد الجماهير تكون سعيدة وهذه البداية للفترة المقبلة، من شهر مارس حصدنا الكونفدرالية وحدث ظروف في النادي وقدرنا نعود بالسوبر الإفريقي".
وأتم: "كلنا استفدنا من نادي الزمالك كلاعبين، والكل يشاور عليك بسبب الزمالك، يجب أن نكون متواجدين في المحنة، هذه البطولة لم تكن وليده اللحظة، أحي المنظومة بالكامل أصبحنا عائلة واحدة".

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