مجلس العمل الأمريكي يتهم آبل بانتهاك حقوق الموظفين

كانت شركة آبل في ورطة مع مجلس العلاقات العمالية الوطني (NLRB) منذ عام 2022 عندما اتُهمت الشركة بانتهاك النقابات، وافقت على مراجعة ممارساتها العمالية في يناير الماضي، لكن مجلس العلاقات العمالية الوطني قرر أن أبل انتهكت حقوق العمال بعد فترة وجيزة.

اليوم، يضرب مجلس العلاقات العمالية الوطني مرة أخرى، متهمًا أبل بممارسات معادية للنقابات، وحرمان الموظفين من حق مناقشة الأجور وحتى توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح وعدم المنافسة والسرية غير القانونية.

الحقيقة أن هذه هي نفس الأغنية والرقص تقريبًا التي تم تغطيتها منذ عام 2022، نشأت هذه الشكاوى من موظفي آبل السابقين شير سكارليت وأشلي جيوفيك. زعموا أن آبل حظرت مناقشة الأجور وأن الرئيس التنفيذي تيم كوك يهدف إلى معاقبة المسربين على التوالي، كما زعم جيوفيك أنها منعت الموظفين من التحدث إلى المراسلين.

قدمت آبل بيانًا لرويترز، التي نشرت لأول مرة هذه الشكوى، تدعي الشركة أنها تحترم دائمًا حقوق الموظفين في مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل، إذا لم تتمكن شركة آبل من تسوية القضية، فسوف ينظرها قاضي إداري في يناير.