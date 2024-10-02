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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عبد الواحد السيد يكشف كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد وجوميز

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي، الجمعة الماضي بالمملكة العربية السعودية.

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وتحدث عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "كان لا يوجد لدينا نية الانسحاب نهائيًا، نحن كنا نريد أن نهدئ اللاعبين ولا يخرجوا عن تركيزهم من المباراة، مستحيل قصة الانسحاب، نحن يحق لنا ربع ساعة نوقف الملعب، شعرنا أن اللاعيبن من الممكن أن يخرجوا عن تركيزهم، ما حدث كان لمجرد التهدئة فقط، لأن إذا استمرت عصبية اللاعبين في المباراة، كان النادي الأهلي سيسيطر على اللقاء".
وتابع: "عمر جابر من العام الماضي أفضل لاعب في مصر، زيزو له كل الأحترام ولاعب هائل ولكن عمر جابر لا يقل عن زيزو، وهذه علامة استفهام كبيرة جدًا أنه لا ينضم للمنتخب".
وأكمل حارس الزمالك السابق تصريحاته: "ناصر منسي قبل أسبوع كان ممكن لا يتواجد في الزمالك، ولم يكن في الحسبان أن يسافر معنا لمباراة السوبر ولكن جوميز أصر أن يسافر معنا، وعندما أشركه في اللقاء الناس كانت لن ترحمه، ناصر مستمر مع الزمالك وهو يستحق ذلك"
وأردف: "لاعبو الزمالك قاموا بعمل لائحة بينهم، الذي يتأخر عن التدريب يدفع 5 آلاف جنية فوراً".

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