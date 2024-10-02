رئيس جامعة سوهاج يشارك الأطفال الأيتام ألعابهم الرياضية والفنية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، خلال زيارته لمؤسسة البنين بحي الكوثر، يصاحبه رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بسوهاج، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ان إدارة الجامعة تؤمن بمسئوليتها الإجتماعية تجاه الأطفال الأيتام، إيماناً بأنها كجهة لا تعنى بالتعليم فقط ولكن بخدمة المجتمع، وخاصة في ظل ما تنادي به مبادرة "بداية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تكاتف كافة مؤسسات المجتمع من اجل تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تهتم ببناء الإنسان المصري، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيق جودة الحياة التي يسعي لها الجميع، لبناء مجتمع قوي ومتماسك ومترابط من اجل مستقبل مشرق.

وأعرب النعماني، عن سعادته لتواجده بين أبنائه، مؤكداً علي ان الجامعة ستقوم بدعمهم بصورة مستمرة مادياً ومعنوياً، إلى جانب تقديم الدعم والرعاية الطبية و النفسية لأبناء الدار من خلال الأساتذة المتخصصين بكلية الطب، موضحاً انه سيتم ارسال فريق طبي من الجامعة يوم الخميس القادم لاجراء كافة الفحوصات الطبية للأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم، وذلك حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد النعماني، أن رعاية اليتيم وإعطاؤه حقوقه كاملة يضمن بالضرورة نشأة طفلٍ مُحِبّ لمجتمعه، وذلك تحت رعاية كافة الجهات المعنية المتخصصة بتقديم الرعاية للأيتام التى تقدم لها المحافظة كل الدعم من أجل دمج هؤلاء الأطفال فى المجتمع، لافتاً أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة فى إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة نظمت يوم متكامل لعدد 44 طفلاً من المقيمين بالمؤسسة بهدف أدخال البهجة وإسعاد نفوس الأطفال تتراوح أعمارهم من سن 3 إلى 6 سنوات، الي جانب شابين بالمرحلة الجامعية بالفرقة الاولي بكلية التجارة والفرقة الرابعة بكلية العلوم، مضيفاً ان الأطفال استقبلوا وفد الجامعة بفرحة شديدة، وقاموا بتلقي الهدايا التي شملت شنط مدرسيه وادوات مكتبيه، وملابس وأحذية ومواد غذائية و المفروشات.

وقال الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من اجل مصر، أن رئيس الجامعة حرص على الجلوس مع الأطفال واستمع إلى مواهبهم فى الغناء والإنشاد وحفظ القرآن الكريم، كما حرص ايضاً علي مشاركة الاطفال في عدد من الأنشطة الرياضية مثل كره القدم وتنس الطاوله، الي جانب الألعاب الرياضية بصالة الجيم.

جدير بالذكر أن وفد الجامعة المرافق ضم كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتورة غني عبد الناصر عميد كلية التمريض والدكتور صدقي ابو ليلة عميد كلية الدراسات العليا والبحوث، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي والدكتور علاء غالب رئيس اسرة طلاب من اجل مصر، والدكتور محمد يوسف، والدكتور عبد العليم سعد بكلية الزراعة، والدكتور ممدوح السيد وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد عبد الحميد بكلية الآداب وأسرة طلاب من أجل مصر.